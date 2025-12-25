В Свердловской области более 16 тысяч человек остались без отопления в минус 35

В прокуратуре региона сообщили, что в результате отключения одного котла произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тыс. жителей, 102 нежилых помещениях, в том числе двух образовательных учреждениях, пяти дошкольных учреждениях, а также в одном из подразделений городской больницы.