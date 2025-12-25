В Свердловской области более 16 тысяч человек остались без отопления в минус 35

По информации главы муниципального округа Василия Сизикова, причиной стала потеря контроля пламени горелки на котле № 1. В настоящее время в работе остаются два котла, котельная продолжает подавать тепло, но температура может быть ниже нормы.
В прокуратуре региона сообщили, что в результате отключения одного котла произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тыс. жителей, 102 нежилых помещениях, в том числе двух образовательных учреждениях, пяти дошкольных учреждениях, а также в одном из подразделений городской больницы.
Властями принято решение об эвакуации терапевтического отделения городской больницы в связи с риском снижения температуры. С 00:00 26 декабря в Серове введён режим повышенной готовности, пункты временного размещения приведены в полную готовность. При этом официальный режим чрезвычайной ситуации не объявлялся. Сизиков опроверг сообщения о ЧС, подчеркнув, что разгерметизации системы не произошло.
Сотрудники МЧС проводят поквартирные обходы для контроля температуры в жилых помещениях. По прогнозам, сильные морозы в регионе продлятся до 27 декабря, местами температура может опускаться до −42°C.
