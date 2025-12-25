Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар в цехе сендвич-панелей под Тулой потушили спустя 8 часов

Пожар на производстве сендвич-панелей в Щекине Тульской области полностью ликвидировали спустя восемь часов вечером 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Источник: Life.ru

«Полная ликвидация горения в 22:30 на площади 4500 квадратных метров. Эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.

Там уточнили, что первое сообщение о пожаре поступило в 14:30. На протяжении всего остального времени с огнём боролись 54 пожарных и спасателей, которые использовали 14 единиц спецтехники.

В районе пожара исследовали воздух в зоне жилой застройки вблизи предприятия. Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ не установили. Причину самого пожара пока устанавливают.

Как сообщал Life.ru, сильный пожар в цехе по производству сэндвич-панелей в Тульской области охватил 2 тысячи квадратных метров. Из горящего цеха успели эвакуировать всех людей, поэтому никто не пострадал.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.