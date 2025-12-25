Крупный пожар в цехе сендвич-панелей под Тулой потушили спустя 8 часов

«Полная ликвидация горения в 22:30 на площади 4500 квадратных метров. Эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.
Там уточнили, что первое сообщение о пожаре поступило в 14:30. На протяжении всего остального времени с огнём боролись 54 пожарных и спасателей, которые использовали 14 единиц спецтехники.
В районе пожара исследовали воздух в зоне жилой застройки вблизи предприятия. Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ не установили. Причину самого пожара пока устанавливают.
Как сообщал Life.ru, сильный пожар в цехе по производству сэндвич-панелей в Тульской области охватил 2 тысячи квадратных метров. Из горящего цеха успели эвакуировать всех людей, поэтому никто не пострадал.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.