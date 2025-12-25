В Челябинске девушке сломали нос в ресторане

«Экипаж ГБР выезжал на драку в один из ресторанов города. Двое мужчин устроили потасовку, в ходе которой пострадали посторонние посетители, пытавшиеся утихомирить драчунов. Девушка получила довольно сильный удар по лицу, мужчине, вмешавшемуся в конфликт, досталось чуть меньше. Охранники драку разняли, вызвали скорую помощь для пострадавших. У девушки предварительно диагностировали перелом носа», — сообщается в telegram-канале «Право роста».