В Челябинске девушке сломали нос в ресторане

В Челябинске в ресторане пострадала девушка, случайно попавшая под руку драчунам.
В одном из ресторанов Челябинска случайным образом пострадала девушка — по предварительным данным, ей сломали нос. Она получила мощный удар по лицу из-за потасовки посторонних посетителей. Об инциденте сообщает охранное предприятие.
«Экипаж ГБР выезжал на драку в один из ресторанов города. Двое мужчин устроили потасовку, в ходе которой пострадали посторонние посетители, пытавшиеся утихомирить драчунов. Девушка получила довольно сильный удар по лицу, мужчине, вмешавшемуся в конфликт, досталось чуть меньше. Охранники драку разняли, вызвали скорую помощь для пострадавших. У девушки предварительно диагностировали перелом носа», — сообщается в telegram-канале «Право роста».
Уточняется также, что пострадавшая девушка решила написать заявление в полицию. Зачинщика драки, на которого указали очевидцы, задержали и передали для дальнейших разбирательств сотрудникам полиции.
Ранее в Челябинске произошла массовая драка у одного из баров. После потасовки один из участников получил травму головы и был госпитализирован.