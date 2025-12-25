В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Глушковском районе Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения, когда дрон нанес удар во время его передвижения на велосипеде по сельской местности.
Инцидент произошел на участке дороги между селами Самарка и Марково. Пострадавшим оказался 53-летний мужчина, у которого диагностированы ранения средней степени тяжести, включая повреждения головы, рук и ног.
После атаки пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь, его состояние находится под контролем врачей.
Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по энергообъекту в Курском районе без электроснабжения остались порядка пяти тысяч человек.