Удары на 80 тысяч: пинающего иномарки мигранта задержали в Нижневартовске. Видео

Злоумышленника взяли под стражу за повреждения чужого имущества.
В Нижневартовске задержали 22-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в умышленном повреждении двух автомобилей на общую сумму свыше 80 тысяч рублей. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в полиции региона.
«По предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения после посещения кафе, подозреваемый из хулиганских побуждений повредил два автомобиля. Тем самым причинил владельцам ущерб более 80 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.
По данным полиции, в дежурную часть обратились двое местных жителей. Они заявили, что неизвестный причинил ущерб их машинам во дворе жилого дома. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.
