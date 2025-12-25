Удары на 80 тысяч: пинающего иномарки мигранта задержали в Нижневартовске. Видео

В Нижневартовске задержали 22-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в умышленном повреждении двух автомобилей на общую сумму свыше 80 тысяч рублей. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в полиции региона.