Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удары на 80 тысяч: пинающего иномарки мигранта задержали в Нижневартовске. Видео

В Нижневартовске задержали 22-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в умышленном повреждении двух автомобилей на общую сумму свыше 80 тысяч рублей. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в полиции региона.

Злоумышленника взяли под стражу за повреждения чужого имущества.

В Нижневартовске задержали 22-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в умышленном повреждении двух автомобилей на общую сумму свыше 80 тысяч рублей. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в полиции региона.

«По предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения после посещения кафе, подозреваемый из хулиганских побуждений повредил два автомобиля. Тем самым причинил владельцам ущерб более 80 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.

По данным полиции, в дежурную часть обратились двое местных жителей. Они заявили, что неизвестный причинил ущерб их машинам во дворе жилого дома. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Как сообщало URA.RU ранее, в Сургуте следователи настояли на аресте мигранта, который домогался покупательницы в супермаркете. Суд отправил обвиняемого под стражу на время расследования уголовного дела.