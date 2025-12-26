Одноклассники рассказали о предполагаемом подрывнике двух инспекторов ДПС

24-летний Павел Голубенко, который может являться подрывником двух сотрудников ДПС, незадолго до трагедии просил денег у друзей.
По словам бывшего одноклассника мужчины, Голубенко не отличался буйным характером — он был тихим и спокойным. В последнее время они не общались, однако продолжали поздравлять друг друга с праздниками.
— 18 декабря он прислал мне сообщение о том, что ему срочно нужны деньги. Попросил выручить. У Паши была какая-то проблема, о которой мы так и не смогли поговорить, — добавил мужчина.
Одноклассница Голубенко вспоминает его как человека, у которого было много знакомых. Девушка отметила, что «странным он не казался».
— Если честно, у меня в голове не укладывается, как он мог пойти на такое. Невозможно понять его, — цитирует ее mk.ru.
Взрыв прозвучал в ночь с 23 на 24 декабря на Елецкой улице. Мужчина наблюдал за служебной машиной полицейских, когда его заметили силовики.
После сообщалось, что мужчина, подорвавший сотрудников ДПС, якобы действовал по указке мошенников. Аферисты убедили его заложить взрывное устройство под служебный автомобиль.