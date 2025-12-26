Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за сильного снегопада

Из-за непогоды проблемы с отправкой самолëтов есть во Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Более ста авиарейсов задерживаются в трех столичных аэропортах из ‑за сильной метели и снегопада. Об этом свидетельствуют данные табло вылетов и прилетов во Внуково, Домодедово и Шереметьево.
«Отмен рейсов нет, но пассажирам приходится ждать, пока техника сможет расчистить взлетные полосы от снега, а воздушные суда пройдут противообледенительную обработку», — пишет telegram-канал SHOT.
Ранее столичные власти и синоптики предупредили о продолжительном ухудшении погоды. В Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых снегопада и гололеда, об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.