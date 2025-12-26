Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области дрон атаковал 53-летнего мужчину на велосипеде

В результате атаки украинского БПЛА в Курской области пострадал 53-летний мужчина. Дрон ударил по мирным жителям в Глушковском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Беспилотник нанёс удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между сёлами Самарка и Марково. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног», — написал Хинштейн.

В региональном правительстве добавили, что пострадавшего увезли в Курскую областную больницу. Сейчас врачи делают всё необходимое для помощи раненному.

Жителей региона предупреждают, что в приграничье всё ещё сохраняется напряжённая обстановка, поэтому следует быть осторожней.

Накануне вечером ВСУ атаковали дроном автомобиль «газель» в Шебекине Белгородской области — мужчина получил ранения. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, а затем планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше