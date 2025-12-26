В Курской области дрон атаковал 53-летнего мужчину на велосипеде

«Беспилотник нанёс удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между сёлами Самарка и Марково. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног», — написал Хинштейн.
В региональном правительстве добавили, что пострадавшего увезли в Курскую областную больницу. Сейчас врачи делают всё необходимое для помощи раненному.
Жителей региона предупреждают, что в приграничье всё ещё сохраняется напряжённая обстановка, поэтому следует быть осторожней.
Накануне вечером ВСУ атаковали дроном автомобиль «газель» в Шебекине Белгородской области — мужчина получил ранения. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, а затем планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.
