Обыски прошли в квартире экс-ректора СПбГУП Запесоцкого

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире экс-ректора СПбГУП Александра Запесоцкого. Об этом в четверг, 25 декабря, он сообщил в беседе с «Фонтанкой».
По словам профессора, на данный момент он проходит курс лечения в больнице. Силовики вскрыли квартиру в его отсутствие. Имя его супруги также фигурировало в постановлении на обыск.
У жены Запесоцкого забрали ключи от арендованного автомобиля. Он добавил, что супруга не имеет какого-либо отношения к исследованиям, так как научные работы посвящены социально-трудовой тематике.
При этом жена экс-ректора ведет научную деятельность в области лингвистики, передает издание.
В этот же день силовики провели обыски в самом университете. Временное руководство учреждения заявило о пропаже 26 миллионов рублей в период 2021—2025 годов — тогда вузом руководил Запесоцкий.