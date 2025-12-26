Ричмонд
Четыре члена семьи из Лихтенштейна найдены мертвыми

Двое мужчин и две женщины из Лихтенштейна, найденные мертвыми на этой неделе, принадлежали к одной семье, сообщилаполиция в ходе расследования этого необычного случая в крошечном альпийском княжестве. Об этом пишет Reuters.

Местная полиция сообщила, что в среду на швейцарской стороне берега Рейна, рядом с Вадуцем, столицей Лихтенштейна, было обнаружено тело 41-летнего мужчины.

Как выяснилось, это был высокопоставленный сотрудник муниципалитета Тризена, расположенного к югу от Вадуца, которого несколькими днями ранее отстранили от работы из-за нарушений в бухгалтерской отчетности.

Позже полиция обнаружила в квартире в Вадуце тела 73-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 68 и 45 лет. По данным полиции, это были родители и сестра работника муниципалитета. Проводится вскрытие для установления причин смерти.