Жители Серова остались без отопления в 33-градусный мороз

Жители города Серов в Свердловской области остались без отопления в 33-градусный мороз. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.
Еще 24 декабря на 1-й котельной произошла крупная авария, из-за которой теплоснабжение прекратилось. Отключения коснулись 338 многоэтажных домов, пяти детских садов и двух местных школ.
Из-за холодов приостановить работу пришлось терапевтическому отделению городской больницы. Пациентов и персонал учреждения эвакуировали, уточнили в публикации.
10 октября горячее водоснабжение и отопление временно отключили в более чем 260 домах и 20 социальных учреждениях в Химках — причиной стал сбой в работе коммунальной системы.
Общественный деятель и эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь напомнил, что отключение горячего водоснабжения и отопления зимой регулируется строгими правилами.
С 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также усилила контроль за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей России.