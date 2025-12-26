Fox News: в США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов

В США была похищена партия живых лобстеров стоимостью около 400 тысяч долларов, предназначенная для поставки в супермаркеты сети Costco. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на логистическую компанию, груз направлялся в магазины в штатах Иллинойс и Миннесота, однако до конечного пункта назначения так и не добрался.