Fox News: в США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов

В США была похищена партия живых лобстеров стоимостью около 400 тысяч долларов, предназначенная для поставки в супермаркеты сети Costco. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на логистическую компанию, груз направлялся в магазины в штатах Иллинойс и Миннесота, однако до конечного пункта назначения так и не добрался.
По оценке руководства логистической фирмы Rexing Companies из Индианы, кража, вероятнее всего, была совершена организованной преступной группой, специализирующейся на хищении дорогостоящих товаров. Расследованием инцидента уже занимаются федеральные правоохранительные органы, включая ФБР.
В логистической отрасли отмечают, что подобные преступления наносят серьезный ущерб бизнесу и в конечном итоге отражаются на потребителях через рост цен. По данным американских правоохранительных структур, ежегодные потери от краж грузов в США оцениваются в диапазоне от 15 до 35 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что правительство Британии введёт запрет на варку живых лобстеров, инициатива связана со государственной стратегией по улучшению благополучия животных в стране.