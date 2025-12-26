Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: в США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов

В США была похищена партия живых лобстеров стоимостью около 400 тысяч долларов.

Источник: Аргументы и факты

В США была похищена партия живых лобстеров стоимостью около 400 тысяч долларов, предназначенная для поставки в супермаркеты сети Costco. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на логистическую компанию, груз направлялся в магазины в штатах Иллинойс и Миннесота, однако до конечного пункта назначения так и не добрался.

По оценке руководства логистической фирмы Rexing Companies из Индианы, кража, вероятнее всего, была совершена организованной преступной группой, специализирующейся на хищении дорогостоящих товаров. Расследованием инцидента уже занимаются федеральные правоохранительные органы, включая ФБР.

В логистической отрасли отмечают, что подобные преступления наносят серьезный ущерб бизнесу и в конечном итоге отражаются на потребителях через рост цен. По данным американских правоохранительных структур, ежегодные потери от краж грузов в США оцениваются в диапазоне от 15 до 35 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что правительство Британии введёт запрет на варку живых лобстеров, инициатива связана со государственной стратегией по улучшению благополучия животных в стране.