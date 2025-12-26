Губернатор Бочаров: Волгоград отражает атаку украинских беспилотников

ПВО отражают террористическую атаку украинских БПЛА на территории Волгоградской области.
В Волгоградской области фиксируется попытка атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — заявил губернатор. Его слова передает официальный telegram-канал администрации Волгоградской области.
Ранее аэропорту Волгограда были установлены временные ограничения на выполнение взлетов и посадок воздушных судов. Эти меры приняты в целях обеспечения повышенного уровня безопасности полетов.