Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Бочаров: Волгоград отражает атаку украинских беспилотников

В Волгоградской области фиксируется попытка атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

ПВО отражают террористическую атаку украинских БПЛА на территории Волгоградской области.

В Волгоградской области фиксируется попытка атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — заявил губернатор. Его слова передает официальный telegram-канал администрации Волгоградской области.

Ранее аэропорту Волгограда были установлены временные ограничения на выполнение взлетов и посадок воздушных судов. Эти меры приняты в целях обеспечения повышенного уровня безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше