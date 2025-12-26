Жителя Калуги приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу сведений Украине

Калужский областной суд вынес приговор 38-летнему жителю, в рамках дела о государственной измене. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Следователи выяснили, что два года назад обвиняемый связался с лицом, действовавшим в интересах украинской разведки. Он неоднократно выполнял задания, полученные от незнакомца.
Так, россиянин несколько раз передал ему данные о дислокации воинских частей противовоздушной обороны на территории области, в том числе координаты их расположения и сведения о ПВО.
Инстанция приговорила его к 13 годам тюремного заключения, мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, уточнили в Telegram-канале.
2 сентября сотрудники ФСБ также задержали в Забайкальском крае еще одного мужчину — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму.