Более 20 взрывов прогремели над Волгоградом во время атаки БПЛА

Местные жители сообщили, что взрывы начались после 23 часов и до сих пор раздаются с разной частотой. Большинство из них прозвучало в Красноармейском районе. В небе наблюдали яркие вспышки. Очевидцы отметили, что дроны летели на низкой высоте.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию. На данный момент никто не пострада, повреждений объектов не зафиксировано.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — сказал он.
До этого в Курской области БПЛА атаковал 53-летнего мужчину на велосипеде. Дрон ранил мирного жителя в Глушковском районе. Пострадавшего увезли в Курскую областную больницу. Сейчас врачи делают для него всё необходимое.
