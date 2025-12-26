Ричмонд
В Киевской области и Николаеве прогремели взрывы

На Украине объявлена тревога с воздуха, по информации журналистов, в Николаеве на фоне включённых сирен произошёл взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли на Украине, по данным украинских ресурсов, они прогремели в Киевской области и городе Николаеве.

О взрывах неподалёку от украинской столицы рассказали в региональной военной администрации. О взрыве в Николаеве информирует телеканал «Общественное».

«В Николаеве было слышно взрыв», — рассказали украинские журналисты.

Накануне вечером взрывы прогремели в Харькове.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Волынской, Днепропетровской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли новые взрывы.

Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.

