В Киевской области и Николаеве прогремели взрывы

Взрывы произошли на Украине, по данным украинских ресурсов, они прогремели в Киевской области и городе Николаеве.
О взрывах неподалёку от украинской столицы рассказали в региональной военной администрации. О взрыве в Николаеве информирует телеканал «Общественное».
«В Николаеве было слышно взрыв», — рассказали украинские журналисты.
Накануне вечером взрывы прогремели в Харькове.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Волынской, Днепропетровской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли новые взрывы.
Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.