Под колесами автомобиля Suzuki в Артеме пострадал 13-летний пешеход

Информация об аварии поступила в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему. На место происшествия были направлены сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Установлено, что 32-летний водитель автомобиля Suzuki Hustler, следуя со стороны улицы Орловской в направлении улицы Щорса, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате происшествия травмы получил 13-летний школьник. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он был госпитализирован. По данным полиции, водитель имеет стаж управления транспортными средствами 16 лет. В течение текущего года он дважды привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови мужчины.
По факту наезда возбуждено административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции отметили, что с начала 2025 года на территории Артемовского городского округа зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате этих аварий травмы получили 25 человек, в том числе 10 детей.