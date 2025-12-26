Под колесами автомобиля Suzuki в Артеме пострадал 13-летний пешеход

По факту наезда возбуждено административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции отметили, что с начала 2025 года на территории Артемовского городского округа зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате этих аварий травмы получили 25 человек, в том числе 10 детей.