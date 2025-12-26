Ричмонд
Житель Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ

53-летний житель Курской области получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

— Беспилотник нанес удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног, — отметил он.

Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу, специалисты оказывают ему всю необходимую помощь, уточнил губернатор в Telegram-канале.

В этот же день три человека погибли в приграничье в результате обстрела украинской армией гуманитарного конвоя из Дагестана. Среди них — заместитель главы Шамильского района региона.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что украинские военные подорвали дамбу в Донецкой Народной Республике для сдерживания российских войск.

