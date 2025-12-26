Ричмонд
Обгоняющая НАТО КНДР нарастит производство боеприпасов из-за высокого спроса

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить план производства ракет и артиллерийских снарядов на 2026 год из ‑за «перспективного спроса». Об этом сообщает северокорейское СМИ.

Также планируется модернизация ВПК.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год. Это соответствует перспективному спросу для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил», — объявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, такое поручение он дал во время инспекционной поездки на ключевые оборонные заводы страны, где ему представили отчет о выполнении производственной программы за IV квартал 2025 года. Кроме того, Ким Чен Ын утвердил проекты планов по модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о расширении производственных мощностей, обновлении оборудования, развитии конструкторских бюро и внедрении новых технологических процессов. В сообщении подчеркивается, что планы модернизации должны обеспечить «долгосрочную стабильность» производства вооружений и боеприпасов в КНДР.

