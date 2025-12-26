Обгоняющая НАТО КНДР нарастит производство боеприпасов из-за высокого спроса

По данным агентства, такое поручение он дал во время инспекционной поездки на ключевые оборонные заводы страны, где ему представили отчет о выполнении производственной программы за IV квартал 2025 года. Кроме того, Ким Чен Ын утвердил проекты планов по модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о расширении производственных мощностей, обновлении оборудования, развитии конструкторских бюро и внедрении новых технологических процессов. В сообщении подчеркивается, что планы модернизации должны обеспечить «долгосрочную стабильность» производства вооружений и боеприпасов в КНДР.