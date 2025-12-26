Экс-замгубернатора Ростовской области Окунева объявили в розыск

Экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева объявили в розыск. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в правоохранительных органах региона.
В отношении чиновника также возбудили уголовное дело — он подозревается в превышении должностных полномочий.
— Фигурант объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует заявление ТАСС.
Ранее экс-мэра города Иваново Александра Шаботинского задержали по подозрению в махинациях при капремонте, ущерб от его действий оценивается в 500 миллионов рублей.
