Пожар произошел в здании в Химках

О пожаре в цеху по производству сендвич-панелей в Щекино стало известно днем 25 декабря. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области, изначально огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Из загоревшегося здания эвакуировали 12 человек. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.