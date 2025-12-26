Ричмонд
В Волгоградской области отражают атаку БПЛА

Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградской области в ночное время была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России задействованы для отражения угрозы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своём Telegram-канале.

На текущий момент пострадавших среди населения нет. Также не зафиксировано повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий.

Ситуация находится под контролем, профильные службы продолжают выполнять необходимые меры безопасности.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные в ночь на 25 декабря сбили ещё как минимум восемь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Москву.

