В Волгоградской области отражают атаку БПЛА

В Волгоградской области в ночное время была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России задействованы для отражения угрозы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своём Telegram-канале.
На текущий момент пострадавших среди населения нет. Также не зафиксировано повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий.
Ситуация находится под контролем, профильные службы продолжают выполнять необходимые меры безопасности.
Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные в ночь на 25 декабря сбили ещё как минимум восемь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Москву.