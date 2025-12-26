В Хабаровске полиция расследует драку водителей из-за конфликта на дороге

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку по информации о жестком конфликте между водителями на улице Тихоокеанской. Инцидент произошел в Кировском районе города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, причиной ссоры стало неправильное расположение на проезжей части внедорожника, который мешал проезду других машин. Проезжавший мимо автолюбитель сделал замечание, что привело к словесной перепалке, а затем и к драке.
В ходе потасовки водителю джипа, предположительно, нанесли телесные повреждения металлическим предметом. К счастью, на месте оказались сотрудники патрульно-постовой службы, которые вмешались, вызвали для 54-летнего пострадавшего скорую помощь и начали разбирательство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.