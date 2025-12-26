Исполнитель госпел-музыки Кевин Коста погиб от удара током в 25 лет

По информации Корпуса пожарных и полиции Бразилии, Кевин выполнял электромонтажные работы в магазине автозапчастей. Музыкант находился на высоте около шести метров, когда получил мощный удар электрическим током. Он был пристёгнут страховочным поясом, что предотвратило падение, но вместе с тем осложнило действия спасателей.