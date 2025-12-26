Исполнитель госпел-музыки Кевин Коста погиб от удара током в 25 лет

По информации Корпуса пожарных и полиции Бразилии, Кевин выполнял электромонтажные работы в магазине автозапчастей. Музыкант находился на высоте около шести метров, когда получил мощный удар электрическим током. Он был пристёгнут страховочным поясом, что предотвратило падение, но вместе с тем осложнило действия спасателей.
На место оперативно прибыли экстренные службы, была предпринята попытка реанимации. Однако спасти певца не удалось. Медики констатировали смерть молодого человека на месте происшествия.
Кевин Коста был известен как исполнитель госпел-музыки и активно участвовал в служениях и мероприятиях евангельских церквей. Пастор его общины Диарлей Родригес назвал певца невероятным человеком, подчеркнув, что тот всегда был готов помогать и служить другим.
Ранее Life.ru писал о трагической гибели австралийского телеведущего и спортивного комментатора Дункана Маккензи-Макхарга в Лос-Анджелесе. Он упал с крыши здания и был найден уже без признаков жизни.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.