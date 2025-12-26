Украинские мигранты возглавили рейтинг худших преступников в США

«Больше всего из стран постсоветского пространства в базу занесено граждан Украины. В списке значатся 27 человек. Среди обвинений — продажа наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних», — пишет РИА Новости со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности.