Ремонт коллектора оставил без отопления четыре дома в Хабаровске

В Хабаровске из-за ремонта на ливневом коллекторе четыре многоквартирных дома остались без отопления, в одном из них также отключалось электроснабжение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария произошла в районе улицы Крещенской, 2 накануне, 25 декабря. Во время ремонтных работ были повреждены силовой кабель и газопровод.
Вечером электроснабжение удалось восстановить. Устранение последствий аварии велось под контролем прокурора Краснофлотского района Ивана Левченко.
— Подача теплоснабжения в жилые помещения обеспечивается за счет резервных источников питания. Прокуратурой организована проверка, будет дана оценка действиям подрядчика, проводившего ремонтные работы ливневого коллектора, а также должностных лиц ресурсоснабжающей и управляющей организаций на предмет соблюдения нормативных сроков устранения аварии, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, в Охотске продолжают устранять последствия порывов на подземных сетях теплоснабжения и ремонтируют модульные котельные.