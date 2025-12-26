32-летняя женщина угнала Lexus у водителя, который её подвёз в Уссурийске

Как пишет Telegram-канал «Полиция Приморья», поздно ночью мужчина подобрал голосовавшую на дороге малознакомую гражданку. Женщина попросила отвезти её до места, где она бы могла переночевать, но после поездки по нескольким адресам выяснилось, что попутчица так и не смогла найти себе место для ночлега. Тогда водитель высадил её в центре Уссурийска, а сам направился в аптеку, оставив припаркованный Lexus заведённым. Когда он вернулся, машины на месте уже не было, после чего хозяин обратился в полицию с заявлением об угоне.