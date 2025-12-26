32-летняя женщина угнала Lexus у водителя, который её подвёз в Уссурийске

Необычный угон автомобиля случился в Уссурийске: владелец Lexus подвёз молодую женщину, высадил её в центре и отлучился в аптеку, оставив машину с работающим двигателем, — а вернувшись, не нашёл иномарку на месте. О случившемся в полицию сообщил сам автовладелец, когда написал заявление об угоне дорогостоящего автомобиля.
Как пишет Telegram-канал «Полиция Приморья», поздно ночью мужчина подобрал голосовавшую на дороге малознакомую гражданку. Женщина попросила отвезти её до места, где она бы могла переночевать, но после поездки по нескольким адресам выяснилось, что попутчица так и не смогла найти себе место для ночлега. Тогда водитель высадил её в центре Уссурийска, а сам направился в аптеку, оставив припаркованный Lexus заведённым. Когда он вернулся, машины на месте уже не было, после чего хозяин обратился в полицию с заявлением об угоне.
Оперативники уголовного розыска установили личность попутчицы и задержали 32-летнюю местную жительницу, которую доставили в отдел полиции для разбирательства. В полиции женщина признала, что без разрешения владельца села в оставленный автомобиль и поехала на нём к родственнице. Угнанный Lexus нашли во дворе жилого дома на улице Некрасова и вернули законному собственнику.
Отдел дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». По этой статье фигурантке дела грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.