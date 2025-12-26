Пожар в нежилом здании произошел в Химках

В подмосковных Химках в деревне Брехово загорелось нежилое здание. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
— В 22:15 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, деревня Брехово, улица Березовая аллея, дом 12. Дальнейшая информация уточняется, — цитирует сообщение ТАСС.
К тушению пожара привлекли 57 человек и 18 единиц техники, среди которых 27 человек и девять единиц — от МЧС России.
10 декабря в Санкт-Петербурге также вспыхнул пожар на Правобережном рынке, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Инциденту тогда присвоили повышенный ранг сложности.
Кроме того, 25 декабря спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге столицы. Огонь потушили на площади 200 квадратных метров.