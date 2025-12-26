Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области

«Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде», — сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.