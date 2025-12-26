Во Владивостоке завели дело о похищении человека с парковки

Во Владивостоке заведено уголовное дело по факту похищения человека. Преступление произошло днем 23 декабря на парковке у дома по улице Сахалинской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По данным следствия, несколько неизвестных мужчин, применив физическое насилие, затолкали 39-летнего местного жителя в салон автомобиля и увезли его на улицу Космонавтов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления, а также разыскивают лиц, причастных к его совершению.
Уголовное дело квалифицировано по пункту о похищении человека группой лиц. Это преступление относится к категории тяжких и предусматривает суровое наказание. В региональном Следственном комитете пока не дают подробностей произошедшего.