Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке завели дело о похищении человека с парковки

Следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке заведено уголовное дело по факту похищения человека. Преступление произошло днем 23 декабря на парковке у дома по улице Сахалинской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

По данным следствия, несколько неизвестных мужчин, применив физическое насилие, затолкали 39-летнего местного жителя в салон автомобиля и увезли его на улицу Космонавтов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления, а также разыскивают лиц, причастных к его совершению.

Уголовное дело квалифицировано по пункту о похищении человека группой лиц. Это преступление относится к категории тяжких и предусматривает суровое наказание. В региональном Следственном комитете пока не дают подробностей произошедшего.