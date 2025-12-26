РАН: Европа сможет воевать без США через пять лет

По оценке автора, противостояние России и западных стран в Арктике будет нарастать. В этих условиях Москве предстоит ускорить развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, активизировать освоение месторождений на арктическом шельфе, а также укреплять взаимодействие с партнерами, не входящими в западный блок.