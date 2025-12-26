Европа наращивает собственный военный потенциал, стремясь дистанцироваться от США.
«Европа останется конкурентоспособной на мировом рынке вооружений преимущественно в нишевых сегментах, продолжая импортировать 40−50% сложных систем. К 2030 году на территории сформируется достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без существенной поддержки от США», — указано в публикации.
По оценке автора, противостояние России и западных стран в Арктике будет нарастать. В этих условиях Москве предстоит ускорить развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, активизировать освоение месторождений на арктическом шельфе, а также укреплять взаимодействие с партнерами, не входящими в западный блок.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявлял, что перевооружение Европы приведет к ядерной войне, пишет RT. На масштабный проект Еврокомиссия в начале ноября выделила 800 млрд евро, напоминает «Царьград».