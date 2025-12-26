Амурского тигра насмерть сбили на трассе «Хабаровск — Владивосток»

«Нарушитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. Ему грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. Амурский тигр входит в Красную книгу и является особо охраняемым животным, компенсация ущерба за него может достигать 2 миллионов рублей», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.