Прокуратура занялась проверкой обрушения новой крыши жилого дома в Соликамске

Инцидент произошел 24 декабря. URA.RU уже рассказывало, что кровля не выдержала под тяжестью снега, что привело к повреждению инженерной сети и частичному отключению тепла. По словам главы городского округа Александра Русанова, к 25 декабря подача ресурса в здание была возобновлена. Завершить монтаж новой крыши и полностью ликвидировать последствия ЧП планируют до 31 января 2026 года.