Прокуратура занялась проверкой обрушения новой крыши жилого дома в Соликамске

Прокуратура Прикамья проводит проверку по факту обрушения недавно отремонтированной крыши в одном из домов по улице 20 лет Победы в Соликамске. Эта информация опубликована на сайте ведомства.

Прокуратура ищет виновных в коммунальном ЧП.

«Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. В случае нарушения будут приняты меры реагирования», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 24 декабря. URA.RU уже рассказывало, что кровля не выдержала под тяжестью снега, что привело к повреждению инженерной сети и частичному отключению тепла. По словам главы городского округа Александра Русанова, к 25 декабря подача ресурса в здание была возобновлена. Завершить монтаж новой крыши и полностью ликвидировать последствия ЧП планируют до 31 января 2026 года.