Ещё одного конфликтного тигра поймали в Приморье и отправили в центр «Тигр»

По данным региональных СМИ, в течение нескольких недель до отлова тигр держал в напряжении жителей Барабаша, регулярно выходя к домам и охотясь на дворовых собак. Жители сообщали о хищнике как о постоянной угрозе, а сообщения о его появлении фиксировали службы, отвечающие за безопасность населения и работу с крупными хищниками. При этом у отловленного животного первоначально не выявили явных признаков истощения или серьёзных ранений, но специалисты Центра «Тигр» намерены уточнить его состояние по итогам дополнительной диагностики.