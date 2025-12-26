Ещё одного конфликтного тигра поймали в Приморье и отправили в центр «Тигр»

Конфликтного амурского тигра отловили в окрестностях села Барабаш Хасанского округа после серии выходов хищника к населённому пункту и нападений на собак у домов. Тигра обездвижили с применением спецпрепаратов и без лишнего стресса доставили в реабилитационный центр МРОО «Центр “Тигр”» в селе Алексеевка для ветеринарного обследования и дальнейшего решения его судьбы.
По предварительным данным Telegram-канала «Правительство Приморского края», отловлен самец в возрасте до трёх лет, и специалисты центра планируют провести его полный осмотр, чтобы определить, возможно ли вернуть зверя в дикую природу или потребуется длительная реабилитация. Это уже 14‑ый конфликтный тигр, изъятый из дикой природы в Приморье с начала года.
По данным региональных СМИ, в течение нескольких недель до отлова тигр держал в напряжении жителей Барабаша, регулярно выходя к домам и охотясь на дворовых собак. Жители сообщали о хищнике как о постоянной угрозе, а сообщения о его появлении фиксировали службы, отвечающие за безопасность населения и работу с крупными хищниками. При этом у отловленного животного первоначально не выявили явных признаков истощения или серьёзных ранений, но специалисты Центра «Тигр» намерены уточнить его состояние по итогам дополнительной диагностики.
По информации профильных ведомств и экспертов по охране диких животных, рост числа подобных конфликтных ситуаций на юге Дальнего Востока связывают с доступностью лёгкой добычи возле жилья, безнадзорным содержанием домашних животных и несанкционированными свалками, которые привлекают хищников к населённым пунктам.