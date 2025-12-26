Боевики ВСУ ищут виновных после потери командного пункта в Гуляйполе

В вооруженных силах Украины проводится расследование после потери командного пункта в Гуляйполе Запорожской области и переходе его под контроль ВС РФ. Действия виновных подвергнутся оценке и будут иметь последствия. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.