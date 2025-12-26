Боевики ВСУ ищут виновных после потери командного пункта в Гуляйполе

На месте остались носители с секретной информацией.
В вооруженных силах Украины проводится расследование после потери командного пункта в Гуляйполе Запорожской области и переходе его под контроль ВС РФ. Действия виновных подвергнутся оценке и будут иметь последствия. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.
«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование. Также по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к упомянутым событиям», — сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ, его слова приводит ТАСС.
Ранее СМИ распространили видеозапись из telegram-каналов, на которой утверждалось, что военнослужащие ВС РФ получили контроль на командным пунктом ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Судя по обстановке, боевики ВСУ отступали хаотично — в опорнике остались ноутбуки с конфиденциальной информацией, телефоны и карты.