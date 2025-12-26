Краснокнижного амурского тигра сбили на трассе под Хабаровском

На 24-м километре автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток насмерть сбили амурского тигра. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По предварительным данным, хищник неожиданно выпрыгнул на трассу перед Nissan X-Trail. Животное ударилось о левое крыло иномарки, после чего отлетело под другие машины.
В результате значительные повреждения получили четыре автомобиля, обошлось без раненых. Тигр погиб, уточнили в Telegram-канале.
В Amur Mash добавили, что местные хорошо знали хищника, они даже дали ему кличку — Гоша. Теперь, если виновным признают одного из водителей, ему придется выплатить компенсацию за наезд.
20 декабря в штате Ассам на востоке Индии пассажирский поезд Rajdhani Express, который следовал по маршруту Сайранг — Нью-Дели, врезался в стадо слонов, в результате инцидента погибли семь животных.
17 сентября на федеральной автодороге А-149 в Сочи женщина за рулем автомобиля также насмерть сбила медвежонка. Водителя обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.