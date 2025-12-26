Менеджер банка на Камчатке крала деньги со счетов участников СВО

В отношении менеджера банка на Камчатке, которая занималась кражей средств со счетов участников СВО, завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в УФСБ России по региону.
Следователи выяснили, что женщина без согласия клиентов выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек.
После работница с помощью махинаций обналичила денежные средства, находившиеся на них. Всего она успела украсть более 3,3 миллиона рублей. Многие потерпевшие являлись участниками спецоперации.
— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемой, — цитирует заявление ТАСС.
Московский суд также планирует разобраться в деле 40-летней злоумышленницы, которая помогала по дому ветерану Великой Отечественной войны и украла у него коллекционные монеты.
Женщину задержали и отправили в СИЗО. Позже правоохранители поймали и второго фигуранта. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделили в отдельное производство.