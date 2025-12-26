Западу напомнили о «ценном активе Путина»

Иствуд отметил, что это дает России возможность снижать боевой потенциал ВМС США непосредственно вблизи их собственных берегов. По его словам, такие подводные лодки оснащены рядом технических решений, которые минимизируют акустическую заметность и повышают степень скрытности. Кроме того, они способны нести серьезный арсенал, в том числе ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Автор также напомнил, что в 2024 году одна из подлодок данного типа уже заходила в порт Гаваны.