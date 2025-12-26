Западу напомнили о «ценном активе Путина»

Подлодки проекта «Ясень» стали проблемой для США, отмечает американский журналист (архивное фото).
Российская атомная подводная лодка проекта «Ясень» устроила неприятный сюрприз для Соединенных Штатов, став фактором, вызвавшим обеспокоенность в регионе. По данным источников, лодка, вероятно, осуществляет сбор разведданных в отношении авианосной ударной группы «Джеральд Форд» и может передавать полученную информацию властям Венесуэлы. Наличие подлодок данного класса рассматривается как «ценный актив» для президента России Владимира Путина. Об этом сообщил американский журналист Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
«Развертывание в 2024 году на Кубе стало [для США] неприятным сюрпризом. Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе “Джеральд Форд” и делится ею с венесуэльцами. Это делает подлодки класса “Ясень” ценным активом для [президента РФ Владимира] Путина», — сообщил Иствуд в материале для 19FortyFive.
Иствуд отметил, что это дает России возможность снижать боевой потенциал ВМС США непосредственно вблизи их собственных берегов. По его словам, такие подводные лодки оснащены рядом технических решений, которые минимизируют акустическую заметность и повышают степень скрытности. Кроме того, они способны нести серьезный арсенал, в том числе ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Автор также напомнил, что в 2024 году одна из подлодок данного типа уже заходила в порт Гаваны.
В сентябре военнослужащие США, Великобритании и Норвегии подняли в воздух несколько противолодочных самолетов P-8 в районе Крайнего Севера. В ходе операции была обнаружена подводная лодка, представлявшая угрозу для американского авианосца «Джеральд Форд». Как отмечается, риск для сил НАТО со стороны российского подводного флота возрос на фоне увеличения количества подлодок проекта «Ясень», а также развертывания противокорабельных ракет «Циркон», передает 360.ru.