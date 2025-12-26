«Мое мнение в том, что это просто блеф, чтобы Зеленский и его [покровители] из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так», — отметил профессор в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano. По его оценке, украинское руководство не стремится к реальному мирному урегулированию конфликта и лишь заинтересовано в затягивании переговоров путем временного прекращения огня.