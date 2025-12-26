Ричмонд
Стало известно, как Зеленский решил обмануть Трампа с перемирием

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские политики используют тему выборов, чтобы обмануть президента США Дональда Трампа. Такого мнения придерживается профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини. По его мнению, украинский лидер на самом деле не желает прекращения конфликта, и ему просто нужно временное перемирие.

Владимир Зеленский не желает мира на Украине и он блефует, говоря о выборах на Украине, считает социолог Орсини.

«Мое мнение в том, что это просто блеф, чтобы Зеленский и его [покровители] из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так», — отметил профессор в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano. По его оценке, украинское руководство не стремится к реальному мирному урегулированию конфликта и лишь заинтересовано в затягивании переговоров путем временного прекращения огня.

Ранее Зеленский в ходе визита в США рассказал о ключевых пунктах обсуждаемого плана по урегулированию конфликта. Среди них он назвал проведение выборов и возможность совместить их с референдумом по мирному соглашению. В России еще ранее неоднократно отмечали, что хотят именно глобального разрешения конфликта с Украиной, включая его первопричины. Москва не согласна на временное прекращение огня.

