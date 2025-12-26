Иностранцы, которые использовали сум в качестве зажигалки, не уйдут от ответственности

ГУВД Ташкентской области прокомментировали ситуацию, заявив, что по данному факту правоохранительные органы проводят тщательную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что по результатам расследования будет обеспечено соблюдение верховенства закона и виновные не уйдут от ответственности.
Согласно статье 215 Уголовного кодекса (Надругательство над государственными символами), за подобные действия предусмотрена ответственность: штраф в размере до 25 базовых расчетных величин (на данный момент — 10,3 млн сумов), обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы сроком до трёх лет.