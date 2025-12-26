Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцы, которые использовали сум в качестве зажигалки, не уйдут от ответственности

Vaib.uz (Узбекистан. 26 декабря). В последние дни в социальных сетях появилось резонансное видео: на кадрах иностранцы, предположительно граждане Китая, работающие на одном из предприятий Ташкентской области, поджигают купюру номиналом 2 тысячи сумов и прикуривают от неё сигарету. Появление этого видео вызвало бурную и неоднозначную реакцию среди пользователей и широкой общественности. ГУВД Ташкентской области прокомментировали ситуацию, заявив,…

Источник: Freepik

ГУВД Ташкентской области прокомментировали ситуацию, заявив, что по данному факту правоохранительные органы проводят тщательную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что по результатам расследования будет обеспечено соблюдение верховенства закона и виновные не уйдут от ответственности.

Согласно статье 215 Уголовного кодекса (Надругательство над государственными символами), за подобные действия предусмотрена ответственность: штраф в размере до 25 базовых расчетных величин (на данный момент — 10,3 млн сумов), обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы сроком до трёх лет.