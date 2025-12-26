Власти Нигерии сделали заявления по атакам США в стране

США атаковали террористов в Нигерии.
МИД Нигерии подтвердило проведение точечных авиаударов по позициям террористов на северо-западе страны в рамках сотрудничества с США в сфере безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в Абудже.
«МИД Нигерия подтверждает, что нигерийские власти продолжают участвовать в структурированном сотрудничестве в области безопасности с международными партнерами, включая США, в решении проблемы постоянной угрозы терроризма и насильственного экстремизма. Это привело к точным ударам с воздуха по целям террористов на северо-западе Нигерии», — уточнили в ведомстве. Сообщение размещено в соцсети X.
В министерстве подчеркнули, что операции планируются таким образом, чтобы минимизировать риски для гражданского населения. Нигерийские власти уточнили, что главной целью совместных усилий остается защита мирных жителей и сохранение национального единства на фоне продолжительных атак радикальных группировок.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна нанесла «смертоносные» удары по террористам в Нигерии. Причем он еще в конце октября заявлял, что данная страна вызывает у него «озабоченность». До этого Вашингтон активно конфликтовал с Венесуэлой.