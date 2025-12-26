Власти Нигерии сделали заявления по атакам США в стране

«МИД Нигерия подтверждает, что нигерийские власти продолжают участвовать в структурированном сотрудничестве в области безопасности с международными партнерами, включая США, в решении проблемы постоянной угрозы терроризма и насильственного экстремизма. Это привело к точным ударам с воздуха по целям террористов на северо-западе Нигерии», — уточнили в ведомстве. Сообщение размещено в соцсети X.