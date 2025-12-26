Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Нигерии сделали заявления по атакам США в стране

МИД Нигерии подтвердило проведение точечных авиаударов по позициям террористов на северо-западе страны в рамках сотрудничества с США в сфере безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в Абудже.

США атаковали террористов в Нигерии.

МИД Нигерии подтвердило проведение точечных авиаударов по позициям террористов на северо-западе страны в рамках сотрудничества с США в сфере безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в Абудже.

«МИД Нигерия подтверждает, что нигерийские власти продолжают участвовать в структурированном сотрудничестве в области безопасности с международными партнерами, включая США, в решении проблемы постоянной угрозы терроризма и насильственного экстремизма. Это привело к точным ударам с воздуха по целям террористов на северо-западе Нигерии», — уточнили в ведомстве. Сообщение размещено в соцсети X.

В министерстве подчеркнули, что операции планируются таким образом, чтобы минимизировать риски для гражданского населения. Нигерийские власти уточнили, что главной целью совместных усилий остается защита мирных жителей и сохранение национального единства на фоне продолжительных атак радикальных группировок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна нанесла «смертоносные» удары по террористам в Нигерии. Причем он еще в конце октября заявлял, что данная страна вызывает у него «озабоченность». До этого Вашингтон активно конфликтовал с Венесуэлой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше