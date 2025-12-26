Бастрыкин заслушает доклад о проверке по жалобам на детский сад в Краснодаре

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об итогах проверки по жалобам об истязании детей в детсаду Краснодара. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в ведомстве.
Специалисты узнали о происходящем из социальных сетей. Родители воспитанников заявили о жестоком обращении с детьми со стороны двух воспитательниц.
По их словам, женщины применяют в отношении детей ненадлежащие методы воспитания, а администрация учреждения мер не принимает.
— Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 117, 285 и 293 УК РФ, — добавили в пресс-службе.
Ранее воспитателя детского сада в Сургуте отстранили от работы — женщина «придушивала» девочку за разбрасывание игрушек. За насилием сотрудницу застала мать девочки — она сняла все на видео.
Похожий случай произошел и в Тюмени — там воспитатели в детском саду оскорбляли родителей малышей, кричали и давали маленькие порции еды. Нарушения происходили в садике «Маленькая страна».