В США внесли украинцев в список «худших» из худших задержанных иностранцев

Министерство внутренней безопасности США внесло 27 граждан Украины в электронный реестр иностранцев, задержанных за совершение тяжких преступлений. Ведомство относит включённых в эту базу лиц к категории наиболее опасных правонарушителей.
В МВБ пояснили, что список формируется из иностранцев, задержанных за последние 11 месяцев сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля, входящей в структуру министерства и занимающейся выявлением и депортацией нелегальных мигрантов. В реестр попадают лишь отдельные фигуранты, представляющие повышенную угрозу общественной безопасности.
Среди внесённых в базу граждан Украины есть лица, осуждённые за ограбления, мошенничество, вооружённые нападения, наркоторговлю и преступления сексуального характера. При этом основную часть списка составляют выходцы из стран Латинской Америки, в том числе тысячи граждан Мексики.
Ранее два гражданина Украины были задержаны по подозрению в убийстве 21-летнего украинца, чьё тело было найдено в сгоревшем автомобиле в конце ноября в Вене.