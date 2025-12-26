В США внесли украинцев в список «худших» из худших задержанных иностранцев

В МВБ пояснили, что список формируется из иностранцев, задержанных за последние 11 месяцев сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля, входящей в структуру министерства и занимающейся выявлением и депортацией нелегальных мигрантов. В реестр попадают лишь отдельные фигуранты, представляющие повышенную угрозу общественной безопасности.