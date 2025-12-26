Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Источник: Reuters

«Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше