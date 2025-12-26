В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

«Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше