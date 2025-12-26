Экс-глава Целинного района Иван Светличный просит рассрочку по своему приговору

Бывшего мэра Целинного округа летом признали виновным в получении взятки в виде японской иномарки. Сам экс-чиновник вину не признавал и утверждал, что приобрел машину по договоренности у бывшего работодателя. Светличного приговорили к штрафу в размере два миллиона рублей. Сумму выплаты приплюсовали к 300 тысячам штрафа за превышение полномочий. Также Светличный должен будет возвратить в казну сумму, эквивалентную полученной взятке в размере 463 тысяч. В октябре апелляционный суд оставил решение в силе.