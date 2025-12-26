Экс-глава Целинного района Иван Светличный просит рассрочку по своему приговору

Бывший мэр Целинного надеется на рассрочку по миллионному штрафу.
Бывший глава администрации Целинного района (Курганская область) Иван Светличный подал ходатайство об отсрочке исполнения приговора по своему уголовному делу. Осужденный за взяточничество и превышение полномочий экс-чиновник надеется растянуть выплаты в размере более 2,7 миллиона на несколько лет. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Суд наказал Светличного штрафом и обязал вернуть денежные средства в размере полученной им взятки. Общая сумма превышает 2,7 миллиона — экс-глава Целинного подал ходатайство о рассрочке», — рассказал источники.
Редакция обратилась за комментариями в городской суд Кургана. «Cветличный просит предоставить ему отсрочку исполнения приговора в виде уплаты штрафа и взыскания в доход государства денежных средств сроком на пять лет», — сообщили суть ходатайства в пресс-службе суда. Просьбу еще не рассматривали. В случае удовлетворения прошения платежи могут растянуть до октября 2030 года.
Бывшего мэра Целинного округа летом признали виновным в получении взятки в виде японской иномарки. Сам экс-чиновник вину не признавал и утверждал, что приобрел машину по договоренности у бывшего работодателя. Светличного приговорили к штрафу в размере два миллиона рублей. Сумму выплаты приплюсовали к 300 тысячам штрафа за превышение полномочий. Также Светличный должен будет возвратить в казну сумму, эквивалентную полученной взятке в размере 463 тысяч. В октябре апелляционный суд оставил решение в силе.
Обвинительного приговора в отношении Светличного удалось добиться с третьего раза. Прежде суды верили экс-чиновнику и оправдывали его в связи с неустановлением события преступления.