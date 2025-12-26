Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на север Ростовской области

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате инцидента люди не пострадали. Информация о возможных разрушениях или последствиях на земле в настоящее время уточняется. Ситуация в указанных районах находится под контролем.
Также этой ночью враг атаковал Волгоград. Над городом прозвучало свыше 20 взрывов — ПВО сбивала украинские дроны.
