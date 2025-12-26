Ричмонд
Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на север Ростовской области

В ходе ночной атаки на север Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили удар беспилотных летательных аппаратов противника. Воздушные цели были уничтожены или подавлены над территорией четырёх районов: Чертковского, Шолоховского, Миллеровского и Тарасовского.

Источник: Life.ru

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате инцидента люди не пострадали. Информация о возможных разрушениях или последствиях на земле в настоящее время уточняется. Ситуация в указанных районах находится под контролем.

Также этой ночью враг атаковал Волгоград. Над городом прозвучало свыше 20 взрывов — ПВО сбивала украинские дроны.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

