В аэропорту Иркутска задержали иностранца, находящегося в розыске с 2007 года

— Мужчина разыскивался за преступление, совершенное на территории Чехии. В 2007 году он приехал туда на заработки. Во время конфликта ножом ранил земляка, после чего покинул не только место преступления, но и страну. Чешский суд заочно осудил его за покушение на особо тяжкое преступление и приговорил к восьми годам лишения свободы, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Мужчина был задержан при прибытии транзитным рейсом в Иркутск. На основании решения суда его поместили в следственный изолятор. В ближайшее время его передадут полиции Чехии.
