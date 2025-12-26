В аэропорту Иркутска задержали иностранца, находящегося в розыске с 2007 года

— Мужчина разыскивался за преступление, совершенное на территории Чехии. В 2007 году он приехал туда на заработки. Во время конфликта ножом ранил земляка, после чего покинул не только место преступления, но и страну. Чешский суд заочно осудил его за покушение на особо тяжкое преступление и приговорил к восьми годам лишения свободы, — пояснили в пресс-службе ведомства.