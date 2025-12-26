Ричмонд
В аэропорту Иркутска задержали иностранца, находящегося в розыске с 2007 года

Мужчина разыскивался правоохранителями из Чехии за преступление, совершенное на ее территории.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В международном аэропорту Иркутска задержали жителя Вьетнама, который находился в международном розыске по каналам Интерпола с 2007 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

— Мужчина разыскивался за преступление, совершенное на территории Чехии. В 2007 году он приехал туда на заработки. Во время конфликта ножом ранил земляка, после чего покинул не только место преступления, но и страну. Чешский суд заочно осудил его за покушение на особо тяжкое преступление и приговорил к восьми годам лишения свободы, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина был задержан при прибытии транзитным рейсом в Иркутск. На основании решения суда его поместили в следственный изолятор. В ближайшее время его передадут полиции Чехии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске перед судом предстанут осквернители Мемориала Славы.