Шесть автомобилей столкнулись у перекрестка в микрорайоне МЖК в Новосибирске

В микрорайоне МЖК в Новосибирске утром 26 декабря наблюдается сильнейшая пробка. Всему виной массовая авария, которая произошла у перекрестка улиц Лазурная и Волочаевская. По предварительным данным, там столкнулись шесть автомобилей.
— Обошлось без пострадавших. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, — сообщили в ГАИ Новосибирска.
По данным онлайн-карт «2ГИС», авария произошла около 7 часов утра. К 10 часам пробка в микрорайоне сохраняется. Многие водители злятся из-за возникшей ситуации, так как ДТП перегородило единственный выезд из района.