Шесть автомобилей столкнулись у перекрестка в микрорайоне МЖК в Новосибирске

В микрорайоне МЖК в Новосибирске утром 26 декабря наблюдается сильнейшая пробка. Всему виной массовая авария, которая произошла у перекрестка улиц Лазурная и Волочаевская. По предварительным данным, там столкнулись шесть автомобилей.