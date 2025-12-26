Бастрыкин заинтересовался обрушением спортшколы в Новосибирской области

Поводом стало ЧП, произошедшее 24 декабря 2025 года. В здании спортивной школы, построенном в 1963 году, обрушились потолочные перекрытия, кровля и одна из стен. Как отмечается в сообщении СК, первые трещины в стенах появились ещё в 2019 году, а в ноябре 2025 года здание официально признали аварийным. «Несмотря на высокий процент износа конструкций, занятия для несовершеннолетних продолжались», — подчеркнули в ведомстве.