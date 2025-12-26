Бастрыкин заинтересовался обрушением спортшколы в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с обрушением детской спортивной школы в рабочем посёлке Колывань под Новосибирском. Он поручил руководителю регионального следственного управления немедленно возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе расследования.
Поводом стало ЧП, произошедшее 24 декабря 2025 года. В здании спортивной школы, построенном в 1963 году, обрушились потолочные перекрытия, кровля и одна из стен. Как отмечается в сообщении СК, первые трещины в стенах появились ещё в 2019 году, а в ноябре 2025 года здание официально признали аварийным. «Несмотря на высокий процент износа конструкций, занятия для несовершеннолетних продолжались», — подчеркнули в ведомстве.
В то же время, по данным прокуратуры Новосибирской области, в момент обрушения в зале никого не было, так как занятия перенесли в другое место ещё в октябре. Обрушившееся одноэтажное кирпичное здание площадью 395 кв. м находилось в оперативном управлении Колыванской детско-юношеской спортивной школы.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в информационном центре ведомства.