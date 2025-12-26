США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

В США включили украинцев в список «худших из худших».
Министерство внутренней безопасности США включило 27 украинцев в электронную базу «самых отъявленных преступников» среди иностранцев. Список обновился по данным за 11 месяцев.
Из базы данных следует, что украинцы были арестованы в разных штатах. Их обвиняют в разных преступлениях. В список входят мошенничество, торговля наркотиками и даже сексуальные преступления. Одного из украинцев арестовали по обвинению в убийстве. Из электронной базы следует, что украинцев за 11 месяцев набралось больше, чем представителей других национальностей.
База данных американского министерства внутренней безопасности носит название "худшие из худших. В нее включают иностранцев, осужденных или обвиняемых по тяжким уголовным статьям, а также тех, кто, по оценке властей США, представляет повышенную угрозу для общественной безопасности.
Ранее сообщения о преступлениях с участием граждан Украины появлялись и в Европе. Так, в Польше задержали трех украинцев с оборудованием для взлома стратегических IT‑систем, им предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве. Кроме того, там же ранее был задержан предполагаемый агент украинских спецслужб, которого подозревают в поджоге термошкафа.